El govern balear diu que ERC impulsava la gran manifestació de Palma

Es queixa que hi hagués estelades entre els manifestants

Un de les primeres reaccions del govern balear a la gran mobilització ahir a les Illes contra la política educativa de Bauzá ha vingut de la mà del vice-president de l'executiu, Antonio Gómez. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Gómez ha mirat de rebaixar l'èxit de les manifestacions d'ahir, que van mobilitzat unes cent mil persones, dient que en la manifestació de l'11-M hi havia més gent. I ha acabat dient que era una mobilització política i que ERC havia estat una de les impulsores de les manifestacions.

'Hi havia una sèrie de símbols que no tenen res a veure amb l'educació', repetia Gómez. Arran de la insistència de Mònica Terribas per saber de quins símbols parlava, el vice-president ha acabat dient: 'Hi havia estelades, que no tenen a veure amb la nostra història ni amb la cultura de les Balears'. I ha afegit: 'Es veia que ERC donava suport a la vaga i fins i tot va venir gent de Catalunya, i també hi havia gent de la coalició Més'.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha respost de seguida, amb un to irònic, aquestes declaracions: