El 29 de novembre del 2013 Ràdio 9 es va quedar sense veu. El PP havia imposat a les Corts Valencianes el tancament de Ràdio Televisió Valenciana i, malgrat l’allau de protestes, va posar fi a vint-i-nou anys d’emissions públiques. Quatre anys més tard, ara el País Valencià tornarà a tenir mitjans públics. Avui comença a emetre À Punt ràdio, que debutarà amb deu programes originals que ocuparan vint-i-vuit hores setmanals. Un d’aquests programes el pilotarà Amàlia Garrigós, una veu molt coneguda a les ones valencianes. Va treballar durant vint-i-quatre anys a Ràdio 9 i ara torna per dirigir un magazín musical diari de 19 1 20, Territori Sonor. Parlem amb ella perquè ens expliqui com viu les hores prèvies a l’estrena i quin canvi pot aportar en la societat valenciana el naixement d’un mitjà públic que segons ella, ‘mai no hauria d’haver desaparegut’.

—‘Fem una programació que no sabem com anomenar. Però sí que sabem que volem estar amb vostès fins que el senyal s’apague’. D’aquesta manera vàreu posar veu a les últimes hores de vida de Ràdio 9. Com us sentiu ara que formareu part del naixement de l’emissora hereva, À Punt Ràdio?

—Doncs vaig dir aquella frase fa quatre anys, i ara està clar que tenim una marca nova, À Punt, que comença una nova aventura audiovisual valenciana de titularitat pública. I esperem que dure molt de temps. Vaig dir que no sabia quant de temps duraria ni quan s’apagaria l’emissió, però ara espere que aquesta nova aventura audiovisual no s’apague mai. Que no vinga ningú i puga apagar el senyal en qualsevol moment, que estiga tot ben blindat, des del punt de vista de l’endeutament, i que no es balafien els diners públics de la nova RTVV, com va fer el PP amb aquells 1.800 milions d’euros. I que els professionals puguen treballar bé, amb rigor, amb criteris que no tinguen a veure amb interessos partidistes. Que tot això siga una realitat i que el producte radiofònic i televisiu que es llance a l’aire es faça amb molt de respecte. Sempre pensant en els nostres ciutadans, pensant en ells. Hem de treballar com si fórem un professor, un metge o un jutge. Oferim un servei públic i tenim una gran responsabilitat. I si això ho fem així, supose que el poble valencià ens donarà el seu suport i això no tindrà final.

—Us preocupa el fet d’estar sota la lupa dels partits?

—Jo crec que en el moment que et poses davant un micròfon, és igual si dónes una informació musical, mediambiental o política. Has de fer periodisme. I el periodisme té unes regles molt bàsiques i molt senzilles. Hi ha una notícia, has de recórrer a totes les fonts i contrastar-la. I una vegada tens el producte, l’ofereixes. No ens podem inventar res. Aquesta és una màxima que sempre intente aplicar amb el meu equip. I en el moment que treballes amb rigor et guanyes la fidelitat i el respecte dels teus oients. Aquesta pressió crec que la tenim tots, no només en un mitjà públic, també en un de privat. Forma part de l’ADN del periodisme.

—Bé, però els mitjans públics estan sota un control constant. Al Principat, per exemple, fa pocs dies Xavier García Albiol va amenaçar públicament de tancar TV3.

—Sobre el tema polític, a mi em preocupa molt que el tancament, l’apagada de RTVV, siga algun tipus de precedent que algú s’atrevisca a repetir. Com ara Albiol, que va dir de tancar TV3 i posar-hi ‘gent normal’. Doncs espere que RTVV no haja marcat un precedent perquè això torne a passar. Perquè sembla impossible fins que passa. Per una altra banda, per a mi, des del meu punt de vista, semblarà una cosa molt simple, però com a mitjà públic hem de tenir moltíssima cura amb la llengua que utilitzem. La llengua està molt minoritzada en el nostre país i hem d’arribar a la gent per mitjà del valencià. I a la ràdio pública valenciana s’ha de parlar completament en valencià, i a més, s’ha de parlar bé. És una de les coses que em fan més respecte.

—Vàreu estar durant vint-i-quatre anys a Ràdio 9 i després de viure l’apagada en directe, ara torneu a la ràdio que la substitueix. Amb quin sentiment ho viviu?

—És clar que estic molt contenta. Per dues raons: perquè els valencians recuperem la ràdio d’àmbit territorial i en valencià i perquè jo torne a exercir el meu ofici. L’alegria és dolcíssima perquè he pogut crear el meu propi equip i dissenyar el meu programa, però també és agra. Han passat quatre anys des de l’apagada del senyal. Quatre anys des d’aquell cop d’estat abrupte. Quatre anys. Mai no hauria d’haver passat. Mai no haurien d’haver apagat el senyal de la nostra radiotelevisió. S’ha trigat massa temps a rescatar els mitjans valencians i durant eixe trajecte s’ha sofert molt i ha quedat pel camí molt bona gent. Ara ens cal mirar avant i remar tots en la mateixa direcció per fer possible una ràdio i una televisió que siguen estimades pels valencians. Em sent emocionada de formar part de la primera graella de programació d’À Punt. Tot està per fer i tot és possible.

—Què suposa per a la gent del País Valencià tornar a tenir un mitjà públic?

—Per una banda, la revitalització del sector audiovisual, que també forma part de la nostra economia. Això també comporta un nou impuls a les indústries culturals del País Valencià. És a dir, ja sabem com funciona això. En el moment que hi ha una sèrie de televisió amb el teu ‘star system’ d’actors, aquests actors fan una obra de teatre, el teatre s’omple, les cafeteries del voltant també… Entres en una dinàmica en què aquest sector audiovisual fa de motor de les indústries culturals, com per exemple el doblatge, la ficció, la ficció infantil… Tot plegat genera centenars i milers de llocs de treball.

—I quin efecte té sobre la població?

—Doncs de nord a sud del País Valencià estem desconnectats. Els pobles estan desconnectats. No tenim cap mitjà on reflectir les nostres coses. No tenim un mirall on veure’ns. Des de Vinaròs a Pilar de la Foradada, que són els dos extrems, estem absolutament desconnectats en tots els sentits: des del punt de vista de l’oratge, els esports, la informació… No sabem què passa a les nostres comarques. I molt menys en la nostra pròpia llengua. Tornarem a connectar-nos i això és fonamental per a un poble. Ens trobem en un moment engrescador. Els valencians tenim una segona oportunitat de ressuscitar els nostres mitjans audiovisuals i de ser un poble connectat.

—Com serà ‘Territori sonor’?

—’Territori sonor’ és una proposta que donarà veu a tota l’escena musical valenciana. A tota. Tots els gèneres estilístics i totes les llengües, i parant especial atenció, es clar, al valencià. Però vaja, l’escena musical valenciana és molt rica, de molts estils i de moltes llengües, molt diversa i en un moment de creativitat com mai en la vida. I després, és un sector de molts vessants. Des dels estudis d’enregistrament, les sales, els programadors, la visibilitat de la dona en la música, la situació laboral dels músics… La música impregna la nostra vida i la tractarem des de tots els vessants possibles.

—El nivell de la música valenciana es troba en un moment increïble. Havent viscut i posat veu a aquest sector durant molts anys, l’havíeu vist mai en tan bona forma?

—Pel que fa a producció, la creació i la qualitat, crec que és el millor moment de la història de la música en valencià.

—I variat. El Diluvi, Zoo, Smoking Souls, Tardor… Tots tenen estils diferents.

—Sí, sí. Hi havia una època en què només hi havia ska o música mestissa, per la influència, sobretot, d’un gran grup que ha estat el grup de més projecció internacional del valencià, Obrint Pas. Aleshores, al seu voltant van eixir molts fills. Ara, podem afirmar que, a banda la música mestissa, de ritmes i ska, han sorgit en l’última dècada grups de moltíssim nivell que tenen una influència més anglosaxona, com ara Sènior i el Cor Brutal, Nanua, Julia o tants altres. És un pas molt important que hi haja una diversitat estilística en la música en valencià.

—Després de la desaparició de Ràdio 9, vàreu voler posar remei a l’orfandat radiofònica en valencià amb ‘El mural’. Què en recordeu, dels dos anys que va durar?

—Allò va ser iniciativa d’Escola Valenciana. M’ho va proposar el president, Vicent Moreno, i ells s’encarregaren d’escampar el programa per les emissores municipals. Aleshores, em va semblar molt engrescador. Era un treball no remunerat, voluntari, en un moment en què havia tancat Ràdio 9. Hi havia les ràdios municipals, que són una vintena i que cal reivindicar que han fet difusió de la informació de proximitat i en la llengua pròpia. Però, llevat d’aquestes emissores municipals, amb la pèrdua de Ràdio 9 vàrem quedar completament orfes en el dial valencià. Era molt més fàcil de trobar, per exemple, en les comarques del sud, emissores en anglès, àrab o alemany que no en català. Aleshores, enmig d’aquesta lamentable orfandat comunicativa, Escola Valenciana va tenir aquesta iniciativa i vàrem creure que valia la pena de fer-ho encara que no cobràrem. Crec que vàrem fer un servei públic que no substituïa Ràdio 9, però que va servir per a denunciar-ne l’absència.

—L’últim programa es deia ‘Tot està per fer’, un vers de Miquel Martí i Pol que abans m’heu dit. És un lema que va guanyant sentit en aquests dies que viviu, oi?

—I tant. Tot està per fer i tot és possible. És a dir, ara hem començat a construir. És molt més fàcil destruir que no construir. Per a destruir, toques un botó i punt. I per construir de nou necessites actitud, aptituds, paciència i molta constància. I som ací. Amb la idea de construir i que això dure.

—Vàreu ser de les persones que més van denunciar el tancament i, fins i tot, durant la ‘mascletà’ del 2015, vàreu accedir al balcó de l’ajuntament per a mostrar el jupetí roig.

—Sí, allò va ser una acció reivindicativa el març del 2015. I dos mesos més tard, al maig, arribava el canvi de govern. A mi el comitè d’empresa em va demanar que hi anara, vàrem passar tots els controls. El jupetí roig, és clar, estava amagat en unes botes. Damunt la samarreta portava una jaqueta. I en el moment que vaig poder, vaig ficar-me sota les faldilles de les falleres majors i vaig passar a primera línia. Va ser una pujada d’adrenalina molt bèstia perquè a baix hi havia centenars de companys amb els jupetins rojos, a banda de centenars de persones que havien gaudit de la ‘mascletà’.

—A pocs metres devíeu tenir Rita Barberà.

—Sí, la Rita era a pocs metres, efectivament. Jo li veia la cara. En el moment de la meua acció recorde que ella es va retirar a dins. Va venir un policia municipal a retirar-me a mi i prendre’m les dades. Em va amenaçar que em posaria una multa, però no va passar.

