El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha enviat una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la qual el convida a mantenir una reunió al Palau de la Generalitat aprofitant la seva visita que farà a València l’1 i el 2 de setembre, ja que assistirà a la interparlamentària del PP.

La carta Puig recorda a Rajoy que ja ha demanat diverses trobades amb ell en diferents ocasions des de gairebé fa onze mesos. L’última, precisa, es va sol·licitar el mes d’abril passat. ‘Atès que des de 2015 no ha estat possible comptar amb la seva presència a una trobada institucional li sol·licito que mantinguem aquest cap de setmana una reunió al Palau de la Generalitat per a poder abordar la situació dels valencians‘, assenyala Puig en la seva carta.

El president centra els temes de la reunió en ‘assumptes essencials’ com la urgència de reformar el sistema de finançament o la necessitat d’abordar l’elaboració dels pressupostos generals de l’estat amb les inversions necessàries i ajustades al pes poblacional per al País Valencià.

