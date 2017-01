El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig es reuneix demà amb la vice-presidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría per abordar qüestions com la del finançament autonòmic. Així ho ha anunciat avui Ximo Puig als mitjans de comunicació abans de la jornada interparlamentària que ha celebrat el PSPV-PSOE a la seu del partit. El president valencià ha avançat que li traslladarà el que ja va dir a la Conferència de presidents autonòmics en relació amb les inversions en infraestructures, el finançament autonòmic i l’articulació de mecanismes per compensar el deute. Puig ha afegit que davant dels nous pressupostos generals de l’estat hi ha un ‘gran espai necessari de diàleg’ i que el govern espanyol ‘haurà de fer moltes cessions i ja no serà el projecte partidista i totalitzant del PP’. El cap del Consell ha afegit que tots els diputats valencians han d’aconseguir ‘que almenys hi hagi un finançament en les inversions proporcional a la població’ així com el finançament del transport metropolità i partides destinades a cultura.

