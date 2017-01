El president del Consell, Ximo Puig, i la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, assistiran avui a la VI Conferència de Presidents que es fa avui al Senat espanyol i que estarà presidida pel rei espanyol Felipe VI. La trobada estarà marcada per l’absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui va argumentar que no vol ‘recuperar els passos de l’autonomisme més ranci’.

L’objectiu del govern espanyol és abordar deu punts: el finançament autonòmic; la sostenibilitat de l’estat del benestar; un pacte per l’Educació, un acord sobre Protecció Civil; el desenvolupament de la Llei d’unitat de mercat; la targeta social; el desenvolupament del decret del bo social per protegir famílies vulnerables; la convocatòria d’una conferència sobre qüestions relacionades amb la UE, i l’Ocupació. També un acord perquè la Conferència de Presidents tingui a partir d’ara caràcter anual.

Puig i Armengol reclamaran un finançament millor

El president de la Generalitat ha afirmat que la reunió d’avui pot ser el camí per a normalitzar el ‘federalisme corporatiu’ i ha recordat que ‘l’Estat no és un monopoli de l’administració central’. En aquest sentit, ha desitjat que la conferència d’enguany sigui decisiva en una ‘nova etapa d’implementació d’instruments federals.

En un sentit similar es posicionarà Francina Armengol. Durant la setmana prèvia, la presidenta s’ha reunit amb consells, ajuntaments, entitats, amb la comunitat educativa i amb els portaveus parlamentaris per a establir un consens ampli i establir les reivindicacions de les Illes davant del govern espanyol.

Puig portarà a la trobada una proposta de model de finançament autonòmic que intentarà acordar amb la resta de presidents. Sobre aquesta nova proposta de reforma, el president ha remarcat que ‘necessita disposar dels recursos suficients i estables per a finançar la sanitat, l’educació i els serveis socials’.

Més enllà del funcionament de l’estat espanyol, que segons Puig ha de millorar, les demandes del País Valencià passaran principalment per superar la manca d’inversió i finançament sistemàtic que viu el territori. ‘Fins ara, el País Valencià ha estat la pària de l’estat autonòmic i no ha tingut equivalent en cap altre territori’.

