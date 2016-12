El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha augurat que l’any 2017 serà ‘el del principi del final de la discriminació dels valencians’ en matèria de finançament. Durant el seu missatge de Cap d’Any, enregistrat a la Casa Museu del poeta Miguel Hernández a Oriola (Baix Segura), Puig ha assenyalat que 2016 ha estat l’any del final de la invisibilitat del País Valencià i ha assegurat que si els valencians treballen junts ‘travessarem les portes que ens tanquen el camí a la justícia’. El cap del Consell ha dit que el poble valència és un poble de 5 milions de persones que ‘dóna respecte i vol respecte’ i que ‘cap errada del passat pot donar cobertura a la discriminació en el present’. En aquesta línia, ha dit que els valencians ‘tots a una veu’ exigiran un finançament just per a les escoles, hospitals, universitats, persones dependents, infraestructures, economia productiva i lluita contra l’atur.

El president ha iniciat el seu missatge remarcant que es trobava emocionat per ser-hi a la Casa Museu de Miguel Hernández, del qual l’any 2017 es commemora el 75è aniversari de la seva mort. El cap del Consell ha recordat els efectes de les pluges que la passada setmana varen assolar la comarca del Baix Segura i altres comarques. Ha recordat les persones mortes pels efectes dels aiguats i ha reconegut el treball de bombers i personal d’emergències. Puig ha indicat que la Generalitat donarà suport econòmic per a la reconstrucció de les comarques afectades i ajuts al camp per a les pèrdues en la producció agrícola.

Després de citar el poema ‘Vientos del pueblo’ de Miguel Hernández, el president ha assegurat que són aquests vents els que guien la Generalitat a governar per a tots els ciutadans ‘amb propòsit de cosir la terra diversa dels valencians i cosir una societat massa fracturada per la desigualtat’.

‘Del sud al nord formem part d’un mateix poble, compartim un projecte en comú, tots ens necessitem i ens fem més forts si treballem units i confiem en la nostra força. Cosir la riquesa d’una terra diversa i cosir la fractura social que ens deixa la crisi’, ha dit Puig.

Un nou camí de ‘reparació, reconstrucció i renaixement’

El cap del Consell ha manifestat que s’inicia un nou camí de ‘reparació, reconstrucció i renaixement’ i ha assenyalat que el seu govern ha reparat drets bàsics ‘amb fets’ fent que ‘cap pensionista es quedi sense medicines per no poder pagar-les, que els nens tinguin per primera vegada llibres gratuïts i que els dependents estiguin cobrant per fi les seves ajudes’.

En el terreny econòmic, Ximo Puig ha assegurat que el País Valencià ‘està millor que fa un any’ i ha exposat els índexs de creixement del 3,8%, amb 50.000 persones menys a l’atur, un 16% més de turistes internacional i un índex de producció industrial que ha augmentat un 4,4%. El president ha remarcat que aquestes xifres estan per sobre de la mitjana estatal i que són mèrit dels treballadors i empresaris.

De cara al 2017, Ximo Puig ha dit que ‘encara queda gairebé tot per fer’ i recuperar el teixit econòmic. Al respecte ha avançat que l’any que comença entrarà en vigor la la Llei de la Funció Social de l’Habitatge i la Llei de renda mínima garantida, així com l’Agència Valenciana de la Innovació i ‘un pla per recuperar el talent de tots els joves que han hagut de marxar fora’.

Puig ha dit que els valencians són ‘un poble de valors que s’estremeix amb el patiment aliè’ i ha recordat la situació dels refugiats sirians, reivindicant la fe en Europa i demanant ‘una Europa diferent que es reconegui en la seva alçada de mires, l’Europa dels drets per sobre de les fronteres’.

El cap del Consell ha dit que la valenciana és ‘una societat governada des de la diversitat i gestionada des del diàleg’ i que és ‘continuadora dels encerts històrics i conscients de les errades, ara transformades en lliçons’.

Puig ha conclòs el seu missatge de Cap d’Any citant de nou Miguel Hernández , amb el vers ‘dejadme la esperanza’, i ha assenyalat que ‘des dels valors, l’esforç i convicció treballem per fer la Comunitat Valenciana la nostra casa, terra d’esperança’.

Quart missatge sense Ràdiotelevisió Valenciana

El missatge de Ximo Puig ha estat el quart en la història que no ha estat emès per Ràdiotelevisió Valenciana, després del seu tancament el novembre de l’any 2013. Els dos primers anys Alberto Fabra va enregistrar el seu discurs al Palau de la Generalitat i emès a través d’Internet al canal Generalitat i per la desconnexió territorial de Televisió Espanyola.

Ximo Puig va iniciar l’any 2016 amb un missatge també enregistrat al Palau de la Generalitat. Enguany, Puig s’ha desplaçat a Oriola per enregistrar el seu discurs. El missatge ha estat difós pels serveis audiovisuals de la Generalitat i emès per algunes televisions autonòmiques privades i canals locals, així com per la desconnexió territorial de RTVE. L’emissió també s’ha pogut veure a través d’internet al Canal Generalitat.

