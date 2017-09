El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat després de la reunió amb el president del Govern, Mariano Rajoy, que el finançament és un dels principals problemes de la ‘crisi territorial’ a l’estat espanyol. ‘Per a preservar l’estat de benestar és fonamental que l’autogovern tingui el finançament suficient’, tot argumentant que només cal complir la constitució espanyola.

‘Estem compromesos a cercar espais de diàleg per a resoldre problemes dels ciutadans i el problema fonamental és engegar un debat fonamental per a resoldre el problema territorial d’Espanya, i hi ha una clau fonamental, que no és l’única, i és el finançament autonòmic i un canvi de model que signifiqui el manteniment de l’estat de benestar’, ha reblat.

En la conferència de premsa al Palau de la Moncloa, Puig ha agraït la voluntat de Rajoy de comprometre’s amb un nou model i ha instat que comenci a constituir-se el comitè tècnic polític que faci passos en la consecució d’aquest objectiu, alhora que ha assenyalat la necessitat de vincular tots els grups. ‘Som motor perquè els terminis es vagin escurçant, i ho estem fent’, ha apuntat, tot i que sense detallar quan es reunirà aquest comitè.

Preguntat per la posició de les comunitats autònomes davant la reforma del sistema, el president valencià entén que una major confluència facilitaria l’acord, però explica que ‘lògicament’, cadascú defensa les seves posicions.

Caldrà negociar

‘La vida política és arribar a acords. És la nostra postura des del principi’, ha afegit Puig, assegurant que el seu plantejament parteix de la idea que no es compliran al cent per cent les seves exigències i que caldrà negociar. ‘Plantegem un sistema equitatiu, de solidaritat però que té una percepció clara sobre la igualtat dels ciutadans’, ha resumit.

