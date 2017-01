Xavier Domènech, dirigent d’En Comú Podem al congrés espanyol, que capitaneja la construcció d’un nou espai polític, va reclamar ahir en una entrevista a la cadena Ser que el govern convoqués unes noves eleccions al parlament de manera immediata. ‘A Catalunya calen unes eleccions ara’, va dir. Aquestes declaracions van aixecar una onada de comentaris que l’acusaven d’abandonar l’assoliment d’un referèndum. Avui ha matisat les seves paraules i ha dit que havia estat mal interpretat: ‘No era l’una cosa per l’altra. No renunciem a un referèndum efectiu que hem defensat com pocs aquest últim any, posant-lo a l’agenda de l’estat com mai a partir de les nostres aliances fraternes amb què vam agrupar més de cinc milions de vots.’



En un text publicat a Facebook, Domènech diu: ‘La nostra formació està acostumada que alguns busquin constantment la nostra renúncia al referèndum: el nostre compromís amb la democràcia i la sobirania de Catalunya forma part dels nostres anhels més propis.’

Afegeix que ho han demostrat al congrés espanyol, on han demanat un referèndum plenament efectiu, ‘en què voti la majoria, amb reconeixement internacional i totes les garanties polítiques i jurídiques. I continuem treballant-hi.’

Acaba el text deixant clar que no renuncia a fer un referèndum, com tampoc a impulsar un canvi de govern català: ‘No renunciarem a treballar i mobilitzar-nos pel dret de decidir com a poble; tampoc no renunciarem en cap moment que els catalans i les catalanes puguin construir una Catalunya diferent, amb uns pressupostos diferents, amb unes polítiques més justes i redistributives, no segrestades per la dreta, on la llibertat es construeixi des de la igualtat i la fraternitat.’

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]