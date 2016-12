El dirigent d’En Comú Podem Xavier Domènech ha declinat la invitació de participar demà en la cimera pel referèndum del 2017, convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Domènech ha respost al president per correu electrònic que agraïa la invitació, però que ja hi seran ben representats:

«Us agraeixo la invitació, ho hem estat valorant i ja ens considerem ben representats en aquesta cimera de la qual desitgem els millors resultats pel futur del país.»

Domènech es refereix a l’assistència confirmada del president del grup de Catalunya Sí que es Pot al parlament, Lluís Rabell, i dels representants dels partits que formen part de la coalició, Albano-Dante Fachin, de Podem; Joan Josep Nuet, d’EUiA; i Marta Ribas, d’ICV, a més de la batllessa de Barcelona, Ada Colau.

Tots els partits amb representació parlamentària han estat convidats a la cimera. A part els representants de CSQP, hi haurà també Marta Pascal del PDECat; Joan Tardà, d’ERC; Mireia Boya i Anna Gabriel, de la CUP; i Antoni Castellà, de Demòcrates de Catalunya.

