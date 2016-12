La companyia de missatgeria mòbil WhatsApp ha anunciat que des del 31 de desembre l’aplicació deixarà de funcionar en alguns mòbils amb versions antigues del sistema Android. La companyia ja ho havia anunciat, però encara no havia concretat la data de l’apagada.

WhatsApp ha dit que no havia estat ‘una decisió fàcil’, però que és l’encertada per a continuar oferint un bon servei. ‘Mirant cap al futur, volem centrar els esforços en les plataformes mòbils que fa servir la majoria de gent.’

Els sistemes operatius i aparells afectats són: els iPhone 3GS i els que tenen sistema operatiu iOS 6, Blackberry (inclòs el model 10), Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7.1.

Tot i que de primer també havien previst que deixaria de funcionar en el Nokia Symbian S60, el Nokia S40 i BlackBerry OS i BlackBerry 10, WhatsApp ha decidit que continuaria operatiu en aquestes plataformes fins el 30 de juny de 2017 per la demanda dels afectats.

Actualment WhatsApp té més de mil milions d’usuaris a tot el món.

