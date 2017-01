El partit Vox ha presentat als jutjats de Barcelona una querella contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller de Justícia, Carles Mundó, “per les dades revelades” pel jutge i exsenador d’ERC Santiago Vidal sobre suposades il·legalitats comeses pel Govern català durant el procés independentista.

La querella també va dirigida contra el mateix Vidal i el secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, arran de les seves declaracions en diverses conferències en diferents poblacions catalanes durant els últims mesos, segons ha informat la formació aquest dilluns en un comunicat.

Vox creu que dir, com va fer Vidal, que la Generalitat té les dades fiscals dels catalans de manera il·legal i que hi ha gairebé 400 milions d’euros camuflats en els pressupostos per al procés independentista pot constituir malversació de cabals públics, desobediència, revelació de secrets, infidelitat en la custòdia de documents, prevaricació, sedició i un delicte contra la pau i independència de l’Estat espanyol.

‘Greus infraccions’

Al mateix temps, el secretari general de Vox, Javier Ortega, ha presentat a Madrid una denúncia davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades pels mateixos fets i contra els mateixos querellats, al·legant “greus infraccions” contra la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

“Pretenem defensar els drets i llibertats fonamentals dels espanyols a Catalunya”, justifica en el comunicat el vicesecretari jurídic de Vox, Pedro Fernández, que aposta per impedir l’ús il·legal d’aquestes dades, cosa que considera una traïció separatista, segons les seves paraules.

El president de Vox, Carlos Garcés, creu que el seu partit demostra que l’única que defensa l’Estat de Dret a Espanya: “Lamentem que ni el Govern de la Nació, ni cap altre partit ho faci”.

