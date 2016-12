Els cognoms serveixen molt sovint per a fer la ruta del passat. A través seu tothom pot seguir el rastre dels seus familiars, simplement observant on hi ha gent que porta el seu cognom. Evidentment això és molt difícil quan parlem de cognoms força habituals, presents a tot arreu, però és molt interessant quan no ho són tant. En l’aplicació web d’aquí sota, feta a nivell d’estat espanyol per un grup d’estudiosos, podeu fer la prova i més avall us presentem també alguns exemples, basats en els cognoms d’alguns polítics coneguts.

(Poseu un cognom, el vostre per exemple, en la finestra de cercar i punxeu el botó ‘Buscar’)

Què expliquen els cognoms d’alguns personatges coneguts?

Hem fet l’exercici de fer la cerca en base als cognoms d’alguns dels principals dirigents polítics del país. L’únic objectiu de la cerca és la curiositat i d’alguna manera la diversió. Als llargs dels anys tothom s’ha barrejat amb tothom i avui els cognoms només són l’expressió del passat de cadascú. Però així i tot hi ha constatacions interessants.

Per exemple que el cognom Puig, del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, és possiblement un dels cognoms repartits de forma més homogènia per tots els Països Catalans.

La presidenta de les Illes, Francina Armengol, té un cognom també molt repartit arreu dels Països Catalans però amb una clara preponderància a la Catalunya Vella.

I el cas més exagerat és el del president Carles Puigdemont, el cognom del qual es correspon amb la caricatura i es pot dir que és profundament gironí.

El vicepresident Oriol Junqueras és un bon exemple d’una possible ruta històrica reflectida en el mapa, ja que el seu cognom apareix a l’Aragó i al Principat, suggerint un desplaçament de familiars seus en algun moment del passat.

Pel que fa la vice presidenta valenciana, Mónica Oltra, és ben visible que prové d’una família amb arrels fortes a les comarques centrals valencianes

El vice president balear, Biel Barceló, finalment té un cognom que com es pot veure en el mapa té una presència important sobretot a Mallorca, més que enlloc més. Tot i que a Menorca i una mica per tot arreu dels Països Catalans hi ha gent que també porta el mateix cognom.

En alguns casos, sobretot si són cognoms que els fa servir molt poca gent la localització dels portadors pot ser molt precisa. Per exemple aquest és el mapa dels qui tenen el mateix cognom que la batllesa Ada Colau.

Un cas més extrem encara és el de la portaveu del PP valencià Isabel Bonig. Hi ha molt poca gent amb el seu cognom i els que hi ha es concentren amb una gran precisió al voltant de Vall d’Uixó, la ciutat de la qual ella va ser batllesa.

