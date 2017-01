A l’eixida de l’Espai Fuster un dels assistents a l’acte d’inauguració del Museu oferia un titular a la cronista: ‘Ell no hauria vingut’. Una broma recurrent en aquests casos d’homenatges tan tardans. Han estat necessaris prop de vint-i-cinc anys per a convertir la casa de Joan Fuster en un museu on recordar-lo i en un centre de documentació obert als investigadors i en una aula didàctica per a ensenyar a llegir i a entendre Joan Fuster.

Probablement és cert que ell no haguera assistit a un acte com aquest amb el president de la Generalitat, amb el conseller de cultura, amb l’alcaldessa del seu poble, amb el president de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la Directora de la biblioteca de Catalunya… O sí. Potser s’hauria mesclat entre els assistents amb curiositat per escoltar les converses. Avui hi eren tots. O quasi tots. Hi havia Ramon Ferrer, el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que recentment ha declarat el 2022 any Joan Fuster i Josep Palomero, que el 3 de febrer li tornarà a disputar el càrrec en la repetició de les eleccions. Hi havia l’artista Manolo Boix; l’editor Eliseu Climent; el professor Josep Guia; la líder de Compromís, Àgueda Micó; els escriptors Josep Franco o Víctor Gómez Labrado; el director de Culturarts, Abel Guarinos; l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez; el diputat Joan Baldoví, que va ser batlle de Sueca. I més acadèmiques: Verònica Cantó i Immaculada Cerdà. I Jesús Huguet, secretari executiu del Consell Valencià de Cultura.

Com que només les autoritats han pogut fer la visita al museu i a les altres instal·lacions, els convidats feien temps al claustre, cobert avui, amb una lona. I en un dels quatre racons del pati hi havia un Fuster vist per l’escultor d’Algemesí Leonardo Borràs. Vicent Miragall, l’arquitecte encarregat de rehabilitar la casa, recordava que Fuster era amic de son pare i que ell el va conèixer quan tenia setze anys.

Els parlaments han estat breus. Francesc Pérez Moragón, director de la casa, ha agraït els esforços de totes les administracions durant anys i ha demanat més recursos econòmics per a ampliar el programa d’activitats i ha ressaltat que les obres de la col·lecció d’art que s’exhibeixen són una part molt minsa per falta d’espai.

Raquel Tamarit, la batllessa de Sueca ha emprat les paraules d’un Joan Fuster que es mostrava apassionat per la vida i el destí del seu poble. Ha recordat els batlles que l’han precedida en l’esforç de fer realitat un museu d’aquestes característiques.

El conseller de cultura, Vicent Marzà, ha recordat que aquella casa del carrer de sant Josep tenia les portes obertes, ha evocat les tertúlies que alguns dels assistents li han contat i ha dit que honorar Fuster és honorar la memòria del poble valencià.

Finalment, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha parlat de Fuster com del gran intel·lectual europeu que era, capaç de construir una gran obra, de difondre pensament, sense moure’s de Sueca. Ha acabat les seues paraules dient ‘sé que només em donarà disgustos, però el nostre govern és fusteria’. Després, en una trobada amb els periodistes, al costat de la llar de foc, amb un retrat de fuster al bescoll, ho ha explicat. Ha parlat de Fuster com a un intel·lectual estigmatitzat per una part de les elits d’aquest país, i ha expressat el seu desig que se singularitze la figura de Joan Fuster, que s’escolte Fuster perquè va saber interpretar el món molt més enllà del país. Després ha reivindicat la modernitat del pensament de Fuster que ens permet interpretar molts fenòmens que s’estan produint avui al món.

I mentre el president explicava això i tornava a reivindicar la figura de Fuster, els convidats tornaven als rogles, al pernil i al formatge i al vi. I els treballadors de l’Espai vetllaven perquè tot continuara en ordre. Demà s’obri al públic i el mes de febrer començaran les visites dels escolars suecans. A poc a poc, diuen, el Museu Joan Fuster, entrarà en el circuit de museus, en les guies per a viatgers i en les agendes de molts visitants que ja tenen l’excusa perfecta per anar a Sueca.

No sabrem mai si Joan Fuster haguera assistit a la inauguració del seu propi museu. En tot cas, ha estat ben present en les converses de tots.

