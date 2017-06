L’ex-comissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo ha negat que existeixi l’operació Catalunya, de la qual és una de les figures clau. En una entrevista al programa Salvados, també ha dit que no forma part d’una policia patriòtica o política de l’estat espanyol, i ha negat que estigués darrere de la falsa acusació de comptes a l’estranger a l’ex-batlle de Barcelona, Xavier Trias.

Ha admès que després de la victòria del PP a les eleccions espanyoles del 2011 van demanar-li que investigués la família de l’ex-president de la Generalitat, Jordi Pujol. ‘Vaig entrevistar-me amb persones de l’entorn de Pujol perquè els denunciessin’, ha afegit, i ha reconegut que una d’aquestes era l’ex-parella de Jordi Pujol fill, Victoria Álvarez.

‘Alguns polítics han intentat utilitzar la política amb finalitats polítiques’, ha dit, i ha assenyalat l’ex-director de la policia espanyola Ignacio Cosidó, el seu ex-número dos, Eugenio Pino, el director del CNI, Félix Sanz, i la cap gabinet vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, María Pico.

Preguntat per si l’ex-ministre de l’Interior espanyol Jorge Fernández Díaz coneixia aquests fets, ha dit: ‘Imagino que un tema d’aquesta entitat el devia saber’. Respecte del cas Pujol, ha admès que es van pagar 50.000 euros a un responsable de la Banca Privada d’Andorra per la filtració dels comptes de la família. ‘Sanz es creu Franco i ho vol controlar tot’, ha afegit quan se li ha qüestionat per la gravació entre Fernández Díaz i l’ex-director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso.

Sobre la reunió que va mantenir amb Josep Pujol, Villarejo ha negat que li oferís un pacte perquè es deixés d’investigar la seva família a canvi d’un pronunciament contra el procés d’independència, fet que el fill de l’ex-president va explicar recentment en una entrevista a Catalunya Ràdio.

