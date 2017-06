L’ex-comissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, ha dit als micròfons de ‘El Món a Rac1’ ha dit que està disposat a anar a declarar a la comissió d’investigació al parlament sobre l’operació Catalunya: ‘Estic desitjant d’anar a declarar al Parlament de Catalunya’, ha dit.

Durant l’entrevista, Alba Vergés, presidenta de la comissió, s’ha posat en contacte en directe amb el programa per a convidar-lo a fer el pas. Villarejo ha recalcat que no té cap problema a fer-ho, però ho ha condicionat al fet que el ministeri de l’Interior li hi permeti, ja que és un funcionari de l’estat espanyol jubilat.

La compareixença de Villarejo, de fet, ja estava aprovada políticament per la comissió i estava inclosa dins del pla de treball d’aquesta, però segons que ha defensat Alba Vergés, el parlament no l’havia pogut localitzar.

