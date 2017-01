L’Ajuntament de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) ha decidit retirar el monòlit franquista que està situat a la plaça major del municipi i ho farà efectiu abans del mes d’abril. El consistori havia decidit, l’any passat, tapar la inscripció d’enaltiment al règim feixista i celebrar una consulta ciutadana sobre el futur del monument, però les traves administratives per celebrar-la, l’han fet renunciar a aquesta opció. Un seguit d’informes avalen l’origen franquista del monòlit, una creu de blocs de pedra inaugurada al juliol de 1955 en record als Fets de Vilalba, on van morir desenes de veïns. Amb aquests arguments, els regidors del municipi, per unanimitat, han decidit desmuntar la creu i guardar-la fins que pugui ser museïtzada, complint amb la Llei de Memòria Històrica.

