Viladrau (Montseny) és el segon municipi que fa un comunicat públic desafiant l’anomenada ‘operació precinte’ de l’estat espanyol per a impedir el referèndum d’independència. La batllessa, Margarida Feliu, ha signat un ban on recorda que els col·legis són propietat de la Generalitat o del municipi i aclareix que, en el cas de Viladrau, el lloc de votació és al mateix ajuntament. Això vol dir que les autoritats espanyoles haurien de precintar la casa de la vila. El comunicat lamenta que ‘mai s’hauria de negar el dret de poder votar’ i encara menys si ‘ho demana la majoria de la ciutadania de Catalunya’.

Ací podeu llegir el ban sencer:

Com altres municipis #Osona BAN per posar a disposició de la ciutadania el local municipal per votar #referèndum @naciodigital @el9nou pic.twitter.com/3OVpAaR0TH

— Ajuntament Viladrau (@AjViladrau) February 2, 2017