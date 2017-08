Un estudi de disseny penjat de sota un pont. Pot semblar una bogeria però un dissenyador ho ha fet realitat a València i fins i tot el diari britànic The Guardian se n’ha fet ressò. Fernando Abellanas és lampista de professió però ja fa temps que ha dut el seu projecte personal, Lebrel, molt més enllà: entre el disseny i l’enginyeria, passant pel dibuix, l’arquitectura i la innovació en estat pur.

Marta Bausells, autora de l’article, situa l’obra en el marc de l”arquitectura paràsit’, un corrent, diu, que està prenent força. Però, perquè ‘paràsit’? Doncs en aquest cas perquè el sostre i una de les parets no ha calgut que les construís Abellanas, sinó que ha aprofitat directament la part inferior de l’estructura de formigó armat del pont.

The Guardian explica que Abellanas, després de descobrir el pont que es va acabar convertint en la localització definitiva del projecte, només va trigar dues setmanes a construir l’estudi. Una taula, una cadira, un parell de prestatges, un llum i fins i tot decoració. Minimalista però funcional. I, sobretot, estètic. Tot i la improvisació de l’obra, té tot allò que pot resultar necessari. Això sí, no és precisament un lloc silenciós. El soroll dels cotxes que passen just per sobre, a l’altre costat del pont, i per les carreteres del voltant és constant. Segons que apunta Bausells, el silenci no era pas un dels objectius de l’autor.

L’article també explica que la voluntat d’Abellanas no va ser en cap moment fer una crítica sobre l’elevat preu dels lloguers. En canvi, l’autor sí que volia fer una reflexió sobre l’ús dels espais residuals de les ciutats. Sap prou bé que construccions com aquesta no estan permeses. Així doncs, no ha fet pública la ubicació concreta d’aquest peculiar estudi.

