Diversos grups de música i cantautors han col·laborat en la composició d’Agafant l’horitzó, la cançó del sí a la independència l’1-O. El tema l’ha composat Txarango i hi han participat Gemma Humet, Kiku Tur (Aspencat), Cesck Freixas, Meritxell Gené(Les Kol·lontai), Montse Castellà(Les Kol·lontai), Sílvia Comes (Les Kol·lontai) i Ivette Nadal (Les Kol·lontai) i Bittah (Ascensa Fuore).

La cançó que es presenta amb un vídeo dels dies d’enregistrament i s’inspira en els versos d’Ovidi Montllor i en la tornada final del tema de Cesk Freixas Article 1.1. A més, el lema ‘Viure vol dir prendre partit’ és l’eslògan que ha triat la CUP per la seva campanya de l’1-O.

Aquesta és la lletra de la cançó.

Tenim futur, tenim memòria.

Foc a les mans per teixir la història.

Portem en elles un llarg camí.

Viure vol dir prendre partit.

No volem fum, no volem dreceres.

Aquí no venim a fer volar banderes.

Comptem amb tu, ara no pots fallar.

Un dia u per tornar a començar.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.

Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.

Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Anem lluny, serem molts empenyent endavant.

Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat.

Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.

Tu i jo agafant l’horitzó.

Ara i aquí és el moment del poble.

No serà nostre si no hi som totes.

És part de tu, també és part de mi.

Viure vol dir prendre partit.

No tenim a les mans els problemes del món.

No hi tenim totes les solucions.

Però venim amb coratge i amb somnis gegants.

I pels problemes del món tenim les nostres mans.

Res per nosaltres; per a totes, tot.

A la por i al racisme, calar-hi foc.

Qui treballa la terra se la mereix.

El poble mana, el govern obeeix.

Nuestras manos seran nuestro capital.

Quien mueva el engranaje debe decidir.

Crear, construir consciencia popular.

Eterna divisa que nos guia; vivir llibres o morir.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.

Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.

Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Anem lluny, serem molts empenyent endavant.

Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat.

Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.

Tu i jo agafant l’horitzó.

Serem llum, serem molts empenyent endavant.

Som futur i alegria seguint el pas dels anys.

Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.

Tu i jo agafant l’horitzó.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.

Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.

Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

