L’autocar de cor de cambra femení Scherzo de Vila-seca ha tingut un ensurt avui camí de Madrid. El vehicle s’ha incendiat a la carretera M-600, prop del Valle de los Caídos. Tothom ha pogut sortir de l’autobús i no hi ha hagut ferits. Tenien un concert programat per demà.

Una de les cantants de cor, Maite Pérez, ha gravat l’incendi mentre ho explicava.

La Maite Pérez ens explica en aquest vídeo com ha anat l’incendi de l’autocar de Vila-seca. Tots els detalls: https://t.co/UIhhSelF66 pic.twitter.com/QHv0D13El4 — 324.cat (@324cat) 15 d’abril de 2017

