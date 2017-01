Renate Weber, eurodiputada romanesa i ex-jutgessa del Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg, s’ha declarat ‘impressionada per la quantitat de gent, incloent-hi un nombre bastant gran de parlamentaris’ que va assistir a la conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva a Brussel·les. ‘En set o vuit anys, no havia vist mai aquesta sala tan plena’, ha dit a l’ACN.

Weber també ha criticat l’intent de boicot del PP, per bé que li sembla que ja ‘no és cap sorpresa’. I ha afegit: ‘No està gaire bé de tenir por d’anar a escoltar una conferència per no legitimar-la; és normal anar-hi i asseure’s al voltant de la taula, dialogar i entendre la posició dels altres.’

També ha admès que en aquests actes organitzats per eurodiputats al Parlament Europeu hi acostumen a assistir pocs eurodiputats, els interessats en un tema concret. ‘Per això estic impressionada!’, ha repetit.

Weber ahir va anar a saludar Puigdemont tan bon punt va haver acabat la conferència conjunta amb Oriol Junqueras i Raül Romeva. Tots dos van intercanviar unes paraules en romanès. ‘Jo sóc una compatriota de la seva muller’, va començar dient-li Weber. L’esposa de Puigdemont, la periodista Marcela Topor, és originària de Romania.

