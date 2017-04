L’arribada al poder de Donald Trump i el tarannà de la nova Casa Blanca ha estat la gota que ha fet vessar el got per a l’astrofísic Neil De Grasse Tyson, el popular divulgador científic nord-americà, presentador de l’actualització de la mítica sèrie ‘Cosmos’, de Carl Sagan. De Grasse ha publicat a Facebook un vídeo de poc més de quatre minuts amb ‘les paraules segurament més importants que he dit mai’.

S’exclama de la involució que detecta als Estats Units en relació al reconeixement de l’avenç científic, i en com això malmet la qualitat democràtica d’una societat. Entre més coses, diu: ‘Aquest no és el país en què recordo haver crescut. No és que no tinguéssim reptes. Sóc prou gran per recordar els anys seixanta i setanta; vam tenir una guerra calenta i una guerra freda, un moviment pels drets civils, i tot això passava. Però no recordo com moment en què la gent es dediqués a negar què era la ciència.’

En aquest article us l’oferim íntegre, subtitulat en català.

