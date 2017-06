Kilian Jornet no s’atura i avui s’ha adjudicat una nova edició de la marató del Mont Blanc. El corredor català ha guanyat amb un temps de 3:45:45 i s’ha imposat a Stian Angermund per mig minut de diferència en una cursa molt competida fins l’últim descens. Max King ha completat el podi arribant cinc minuts després.

La cursa té un recorregut de quaranta-dos quilòmetres i uns 4.500 metres de desnivells. Jornet no ha aconseguit la victòria fins l’últim tram del recorregut en un vertiginós descens fins Chamonix, segons que explica el portal trailrun.es.

Jornet ha esvaït tots els dubtes sobre com respondria físicament un mes després del seu doble ascens a l’Everest.

Ací podeu veure el vídeo de l’arribada de Jornet a la meta.

He looks a little broken! 🎥 RT @SalomonRunning : Kilian Jornet wins the 2017 #montblancmarathon in 3:45:45!! pic.twitter.com/T9P5yW3K4W

Kilian powering his way to a great win here at #montblancmarathon in 3:45:45 pic.twitter.com/stIwxHzsWC

— Salomon Running (@SalomonRunning) 25 de juny de 2017