Quina és la situació actual del nacionalisme basc? Què ha passat després del Pla Ibarretxe? És possible la unió entre la dreta i l’esquerra indepedentista? El líder de l’esquerra abertzale, Arnaldo Otegi, va intentar de desgranar tots aquests interrogants en una xerrada feta a l’Ateneu Barcelonès divendres i que va estar conduïda per l’ex-diputat de la CUP David Fernàndez.

En el marc del cicle de les conferències ‘L’assalt al cel’, Otegi va aplaudir el procés independentista català, però va alertar que hi haurà moviments de l’estat espanyol per a dividir el moviment, com ja s’està fent a través de les inhabilitacions polítiques. Tanmateix, creu que si la societat civil surt al carrer per a manifestar-se, ‘es quedaran sense estratègia’.

Abans de l’acte l’organització ultra Somatemps va organitzar una manifestació amb una trentena de persones davant de l’Ateneu Barcelonès per a protestar contra la presència d’Otegi.

