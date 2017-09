Ja és ben sabut que la Sagrada Família i la ciutat de Barcelona són una icona arreu del món. Ara en tenim una altra prova. El nou film del conegut superheroi japonès Mazinger Z veurà la llum ben aviat i un dels escenaris de la història serà el temple d’Antoni Gaudí. A més de la Sagrada Família, al vídeo també hi apareix la Torre de Pisa.

‘Mazinger Z / Infinity‘, dirigida per junji Shimizu i amb guió de Takahiro Ozawa, s’estrenarà al Japó el 13 de gener del 2018 però encara no se sap quan arribarà a casa nostra. Deu anys després d’haver-se efrontat amb el Doctor Infern i el seu imperi per salvar la humanitat, el científic Koji Kabuto haurà de tornar a l’acció quan trobi una criatura desconeguda al Mont Fuji.

