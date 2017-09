La Guàrdia Civil finalment ha rebut l’ordre judicial i ha entrat a la impremta Indugraf Offset de Constantí per a comprovar si s’havia imprès material per al referèndum de l’1 d’octubre. En el vídeo es pot veure el precís moment en què ho han fet, ja que TV3 feia una connexió en directe quan els agents han entrat amb l’ordre judicial a la mà.

Prèviament, la fiscalia de Tarragona havia obert diligències d’investigació per la presumpta elaboració de material per al referèndum. Ahir el cos policíac va lliurar un atestat sobre aquest cas a la fiscalia, i fonts del govern espanyol van reconèixer que la Guàrdia Civil havia investigat si en aquesta empresa s’havien imprès fins a set mil papers relacionats amb el referèndum, entre els quals hi havia d’haver actes d’escrutini.

Des del dimecres dues patrulles de la Guàrdia Civil romanen a les portes de l’empresa Indugraf i escorcollen els vehicles que surten de les instal·lacions.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]