En el tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música Catalana, interpretat pels cors de l’Orfeó Català, s’han tornat a veure moltes estelades i a sentir-se crits d’independència del públic després del ‘Cant de la senyera’, com ja és habitual aquests últims anys. El nou director de l’Orfeó Català, Simon Hasley, s’ha estrenat en aquest concert. Al final de l’acte, els cantaires han interpretat improvisadament ‘Els segadors’, que no era previst.

El concert ha tingut enguany un aire renovat. El director i escenògraf Marc Rosich ha dissenyat un espectacle que volia esdevenir un ‘tot orgànic’. Els estels hi han estat el motiu principal. ‘Escrit a les estrelles’ era el nom del concert, dividit en dues parts, inspirat en les referències estelades de tantes cançons nadalenques.

La primera part ha estat integrada per les nadales i la tradició del verset de Nadal a càrrec dels més petits de la família. Les cançons tradicionals s’han alternat amb la lectura de poemes (de Papasseit a Verdaguer passant per Apel·les Mestres, Josep Maria de Sagarra i fins i tot creacions de Josep Pedrals). L’actriu Aina Quiñones, de 14 anys, ha pujat sobre una gran cadira per llegir els versos, acompanyada de la ‘mare’ Mercè Arànega.

El format del segon tram ha estat més convencional i no tan escènic. S’ha posat èmfasi en el triple homenatge a Ramon Llull, William Shakespeare i Enric Granados, de qui enguany s’han commemorat els 700 anys, 400 anys i 100 anys de la mort, respectivament. S’hi han recitat versos de Papasseit i Narcís Comadira i fragments de Llull i Shakespeare, i els cors han interpretat, entre més, el ‘Cant de les estrelles’ d’Enric Granados’, ‘la seva peça més boja i que fa comprendre com són Barcelona i els barcelonins’, segons Simon Halsey.

El concert s’ha acabat amb el ‘Cant de la Senyera’ i ‘Els segadors’, a més de ‘El noi de la mare’, entonats per tot el públic, amb crits d’independència i l’exhibició de nombroses banderes estelades entre el públic i els cantaires.

L’estrena de Halsey

El nou director de l’Orfeó Català s’ha estrenat en el concert de Sant Esteve, dirigint tots els cors de la casa. Halsey ha dit que estava entusiasmat i nerviós, i que aquesta avinentesa li feia evocar la seva infantesa a Anglaterra.

El concert ha estat retransmès en directe com és habitual per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Música, enguany en emissió conjunta per primera vegada.

Per una altra banda, el Palau de la Música acaba d’editar el disc Nadales del Concert de Sant Esteve, que vol ser el primer d’una col·lecció per a promoure les actuacions dels cors de l’Orfeó Català. El disc és un recull de vint-i-dues de les peces més destacades dels concerts de Sant Esteve d’aquests darrers anys. El disc també conté una peça enregistrada el mes passat amb la participació de Simon Halsey: ‘Dormi Jesu’, de John Rutter.