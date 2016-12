Els equips infantils del FC Barcelona i el Reial Madrid s’han enfrontat a Tenerife en la semifinal de la lliga Promises. Els blau-grana han guanyat i ara jugaran la final.

Però el partit passarà a la història per l’extraordinària jugada inicial de Xavi Planas i Gavi, que aquestes darreres hores ha fet la volta al món. Podeu veure-la en aquest vídeo de resum.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]