El fotògraf francès Maxime Briola va enregistrar el mes de gener passat als Aiguamolls de l’Empordà unes imatges impressionants de milers d’estornells ballant al cel mentre els rondava un falcó pelegrí, que va cercar, sense èxit, una presa. El muntatge d’aquelles imatges, amb un acompanyament musical, ha tingut en pocs dies molts milers de visites a Facebook. Vegeu-ne el resultat:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]