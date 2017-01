El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, va haver de veure ahir com li cridaven l’atenció des de les files del seu grup, el Partit Popular Europeu, per l’actitud en un debat sobre Escòcia i Gibraltar després del Brexit. La presidenta de la comissió d’Afers Constitucionals de la cambra, la polonesa del grup popular Danuta Hübner, va demanar-li que tingués més respecte pels representants del govern escocès i el gibraltarenc que ahir hi van comparèixer. ‘Volem escoltar tothom perquè som al Parlament Europeu. Tingueu això en compte, companys, i no acuseu els nostres convidats de tenir males intencions’, va dir Hübner.

La comissió d’Afers Constitucionals va escoltar la ministra escocesa d’Afers Europeus, Fiona Hyslop, i el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo. L’una forma part d’un govern amb un projecte independentista per a sortir del Regne Unit; i l’altre, per a romandre-hi. I ni l’una cosa ni l’altra no agraden a González Pons, per raons diferents. Això el va fer entrar en contradicció i adoptar un to que no va agradar als altres eurodiputats.

González Pons va dir que ‘Brexit és Brexit’ i, adreçant-se directament a la representant escocesa, va afegir què hauria de fer Escòcia si s’independitzava: ‘S’haurà de posar a la cua, darrere Albània, Macedònia, Montenegro, Sèrbia o Turquia. Les regles són les regles i el Parlament Europeu no pot entrar en els afers interns del Regne Unit.’ Però, tot i haver dit això, ell mateix hi va acabar entrant quan va parlar de Gibraltar: ‘Gibraltar ha d’escollir entre anar-se’n de la UE amb el Regne Unit o quedar-s’hi gràcies a Espanya.’

