Artur Mas ha declarat aquest matí davant el jutge José María Barrientos. L’ex-president només ha respost les preguntes del seu advocat i s’ha declarat responsable únic d’haver permès la votació del 9 de novembre de 2014. Així mateix, ha recordat que el 9-N formava part d’un ampli consens parlamentari, que incloïa tant la data com la pregunta. ‘El 9-N no va ser un caprici individual, va ser la conseqüència d’un acord parlamentari i mandats explícits del parlament’, ha dit.

