Dins l’ampli ressò que ha tingut el judici al 9-N en la premsa internacional (vegeu-ne ací un recull d’articles), es destaca el reportatge en vídeo que n’ha fet la cadena Aljazeera. ‘No hi deu haver gaires càrrecs públics acusats de mal comportament que hagin rebut un suport com aquest en el camí cap al tribunal’, comença dient la notícia, amb imatges del passeig de Lluís Companys ple de gom a gom per a fer costat a Mas, Ortega i Rigau en l’arribada al TSJC. ‘Uns quaranta mil manifestants han cantat lemes independentistes, han brandat banderes catalanes i han compartit el desafiament del govern envers Madrid.’

I continua: ‘Els càrrecs imputats als acusats fan referència a un referèndum no vinculant organitzat el novembre del 2014, que es féu cinc dies després d’haver estat prohibit pel Tribunal Constitucional. Mas i un exèrcit de voluntaris el van organitzar igualment. El resultat de la votació fou d’un 80% a favor de la independència i un munt de càrrecs per desobediència i prevaricació contra els organitzadors. L’acusació vol inhabilitar Mas per a exercir càrrec públic durant deu anys.’

Acaba dient que el moviment independentista és més fort que mai. ‘El 2015 Catalunya va elegir un govern fermament independentista, que s’ha compromès a fer un referèndum oficial i vinculant per a separar-se d’Espanya a final d’aquest any.’ I pronostica ‘un estiu llarg i calent en la política espanyola’.

