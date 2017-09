La corredora de muntanya Núria Picas va guanyar ahir la mítica Ultra Trail del Mont Blanc. A la seva arribada com a clara vencedora, Picas va estar acompanyada dels seus fills i d’una estelada i va clavar la bandera a la meta de la cursa.

Vegeu el moment.

🎉 🥇 Núria Picas wins the race that makes her a legend: #UTMB 🎉Thanks for making us dream about you on this road to the top of #trailrunning pic.twitter.com/xgFCr7aELv

— BUFF® (@buff_en) 2 de setembre de 2017