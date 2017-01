L’ex-eurodiputat del PP Aleix Vidal-Quadras ha defensat avui que els conflictes que se situen fora del marc de l’estat de dret es resolen per la força. Així ho ha expressat a través d’una piulada al seu compte de Twitter. ‘Són conscients d’això els separatistes?’, s’ha preguntat seguidament el també ex-líder del PPC. El 2012, Vidal Quadras va demanar al govern espanyol que intervingués Catalunya amb la Guardia Civil fent ús de l’article 155 de la Constitució espanyola.

