Avui tenim Ianis Varufakis a favor, i Ada Colau, no. Com a resum de la setmana. Ho escrius i no t’ho creus, però la cosa és així. Sembla com si diumenge 10 de setembre,a la fi de la primera setmana d’aquest intensíssim mes, l’ex ministre grec d’economia ho té claríssim, i l’alcaldessa no. Varufakis, icona europea, ídols dels comuns, en aquesta entrevista treta del forn, és d’ahir a la nit, afirma que els catalans tenen dret a l’autodeterminació, no són racistes o xenòfobs, i segurament es quedaran dins la UE sense massa problemes. Sobre l’euro, l’economista explica que el Banc Central Europeu ajudaria els catalans. A diferència d’altres, Varufakis treu pors i dubtes. I es mulla.

L’entrevista es publica en castellà, i l’home arriba a dir coses com aquestes: Creo que Madrid está siendo muy idiota. El espíritu de Franco sigue vivo. Si el referéndum se hubiera celebrado el año pasado, hubieran ganado los unionistas y asunto terminado. Pero, como el PP no puede quitarse de encima su pasado franquista y sus tendencias autoritarias, está creando un drama y agravando la crisis catalana mucho más. Si David Cameron y su partido hubieran tenido estas tendencias, no hubiera habido referéndum en Escocia y la situación ahora sería mucho peor. Mi mensaje a Madrid es: relájense.

A la fi de la primera setmana de setembre podem dir que tenim Varufakis a favor, i Ada Colau, encara no. Pel que fa a Julian Assange el tenim directament llegint articles de Vicent Partal. Ahir recomanava aquest. Julien Assange i l’independentisme. Algú ens ho hauria d’explicar, com hi arriba. Només des dels atemptats del 17A? Avui, poques setmanes després, el rebel hacker global promociona el director de VilaWeb, fa RT de notícies d’El Nacional, també del Vallenc, demana la dimissió d’Enric Hernández i penja tweets com aquest. Un autèntic festival. Ada Colau, no tant. Com a resum de la setmana, dic.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]