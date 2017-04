Valentí Serra ha estat escollit recentment president de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

Quins reptes afronta al capdavant de Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya?

En primer lloc, la continuïtat de la responsabilitat que comporta estar al capdavant d’aquesta gran unió de colles geganteres de Catalunya. Ho faig amb il·lusió, sabent de ben segur que tot l’equip de treball que forma part de la junta directiva ho farà amb la mateixa il·lusió. Tenim molta feina per fer, la més important, el Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva a la ciutat de Reus del 12 al 15 d’octubre del 2017. Però també aboquem molts esforços a la Fira del Món Geganter a Vacarisses, Ullastrell i Rellinars que celebrarem els dies 7 i 8 d’octubre de 2017, així com donar continuïtat a la Ciutat Gegantera 2018 i altres propostes innovadores per a l’any vinent que anirem perfilant properament.

Considera que calen més accions de protecció i projecció d’aquest patrimoni cultural tan important al nostre país?

Sens dubte, qualsevol nova acció és benvinguda per impulsar aquest patrimoni, però som optimistes perquè per fortuna, avui dia ja tenim força patrimoni de la cultura popular protegit. Vol dir que es fa bona feina i que el camí és l’adient.

Llegeix l’entrevista sencera fent clic aquí

