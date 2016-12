València i Barcelona seran aquesta nit les dues ciutats del país que rebran de forma més festiva l’any nou 2017.

A València la celebració es concentrarà a la Plaça de l’Ajuntament on hi haurà un gran espectacle de llums, colors i pirotècnia. La delegació del govern espanyol aquest any sí que ha permès els focs, que va prohibir l’any passat de forma incomprensible. La festa comença a les onze de la nit i continuarà a la matinada amb l’actuació de diversos DJ’s. Hi haurà quatre vies d’accés a la plaça: Ribera-Russafa, Barques, Marqués de Sotelo i María Cristina-Sant Vicent.

A Barcelona la festa es concentrarà sobretot a l’Avinguda Maria Cristina on es farà un espectacle conjugant les fonts de Montjuïc amb pirotècnia i música. Aquest serà l’escenari triat per TV3 per retransmetre les campanes de l’any nou. L’accés a l’avinguda només es podrà fer des de la Plaça d’Espanya.

Totes dues celebracions comptaran amb mesures de seguretat especials, després de l’atemptat a Berlín contra el mercat de nadal.

