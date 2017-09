La Catalunya Nord s’ha declarat avui en vaga general com a protesta contra la reforma laboral que vol impulsar el president francès, Emmanuel Macron. L’anomenada llei del treball preveu flexibilitzar l’acomiadament i la contractació de treballadors. Una norma controvertida que Macron vol imposar per decret per tal d’aplicar-la aquesta tardor- Com a punt àlgid de la protesta, s’ha organitzat una manifestació al centre de Perpinyà, on han participat milers de persones.

Ací podeu veure’n algunes imatges:

Una manifestació molt nombrosa avança pels carrers de Perpinyà contra la #LoiTravailXXL #Greve12Septembre pic.twitter.com/XgevdUeqkU — CUP de Perpinyà (@CUPPerpinya) September 12, 2017

MACRON on est en marche.

..tu ne feras pas du peuple ce que tu veux ! Perpignan avance..on est nombreux pic.twitter.com/oV2x5Q8adc — Enkara (@Chrysaline66) September 12, 2017

