El Report Card nº13 d’UNICEF no tan sols parla de les desigualtats en el benestar infantil dels 41 països estudiats sinó que investiga fins a quin punt es deixa enrere els nens en situacions econòmiques i socials desafavorides.

I per parlar de manera distesa d’aquest informe ens reunim amb L’Anna Folch, Presidenta d’UNICEF Comitè Catalunya. L’informe és detallat i precís i em quedo amb dues de les seves conclusions: la necessitat de tenir en compte les veus dels nens en la recopilació de dades i la necessitat de promoure i recolzar estils de vida saludables.

Quin objectiu es proposa aquest informe?

Fa un èmfasi especial en la desigualtat i examina la situació de 41 països, tots ells de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tot això a partir de 4 variables: els ingressos, l’educació, la satisfacció vital i la salut.

