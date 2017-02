Una vintena d’entitats, sindicats i partits del País Valencià han mostrat avui el seu suport a l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vicepresidenta Joana Ortega i l’ex-consellera d’Ensenyament Irene Rigau davant el judici per desobediència que se celebrarà dilluns al TSJC per haver organitzat el procés participatiu del 9 de novembre de 2014. A través del manifest ‘Estem per la democràcia’, presentat en roda de premsa a València, els signants expressen el seu rebuig al procés judicial i el seu malestar ‘davant els darrers intents de l’estat espanyol de condicionar la situació política a Catalunya’ . El manifest mostra el sentiment de proximitat’ amb les agressions contra el poble de Catalunya’ i remarca que ‘l’únic sostre acceptable per l’anomenat procés sobiranista no és altre que la voluntat popular expressada lliurement’.

El portaveu de la plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Toni Infante, ha manifestat que ‘no es pot combatre la democràcia judicialment’ i que ‘el problemes que genera la democràcia només es poden solucionar amb més democràcia’. Infante ha afegit que el poble català ‘com tots els pobles del món té el dret a exercir democràticament els seus desitjos, dret a a votar i decidir sobre el seu present i futur, els límits que posa el sistema judicial i polític espanyol són profundament antidemocràtics’.

‘Fem una crida a l’estat espanyol a seure a negociar i escoltar els organismes internacionals sobre dret a decidir i autodeterminació’, ha dit Infante, remarcant que en aquests moments ‘hi ha una voluntat majoritària del poble català en favor a expressar en una votació quina vol ser la seva relació amb l’estat espanyol’.

Les organitzacions valencianes han signat el manifest són Acció Cultural del País Valencià, l’Assemblea Antirepressiva i per les Llibertats el Micalet, el Bloc d’Estudiants Agermanats, les CUP d’Almàssera i Biar, Escola Valenciana, Estela Roja de Benimaclet, Esquerra Republicana del País Valencià, Esquerra Valenciana, Estat valencià, Intersindical valenciana, JARIT, Lambda, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua, Poble Lliure, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i la Societat Coral el Micalet. A la presentació del manifest s’ha destacat també el suport de diferents personalitats entre les quals han destacat la del primer president de la Generalitat Valenciana, Josep Lluís Albinyana.

Present també a la roda de premsa, el secretari d’Acció Cultural Toni Gisbert ha dit que en aquests moments ‘s’està discutint sobre la negació del dret al vot’ i ha mostrat preocupació per la ‘deriva’ del govern espanyol. Gisbert ha afegit que ACPV ha traslladat el seu suport als encausats pel judici del 9-N i ha emplaçat a les forces polítiques i socials de l’esquerra espanyola ‘a oferir vies de diàleg i possibilitats de solució alternatives en cas que el govern espanyol continui tancat en la seva deriva autoritària’.

Per la seva part, el vice-secretari de coordinació territorial d’Esquerra Republicana del País Valencià Francesc Sanchis ha dit que ‘no es pot judicialitzar la democràcia’ i ha insisit en què ‘la política està per resoldre conflictes i si l’estat envia els jutges ens sembla perillós’.

Sobre la mobilització prevista a Barcelona el pròxim dilluns, els convocants han manifestat el seu suport i han manifestat ‘que un dilluns a les 08:30 del matí hagin confirmat la seva presència més de 25.000 persones denota la fermesa de la societat catalana per defensar la democràcia i barrar el pas a les postures autoritàries, negacionistes i judicialitzadores’, segons que ha considerat Toni Infante. Alguns dels signant també hi seran presents donant suport als encausats, com és el cas d’Acció Cultural del País Valencià.

