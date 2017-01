L’organització ultra ha organitzat una manifestació davant de l’Ateneu Barcelonès per a protestar contra la presència del líder de l’esquerra abertzale, Arnaldo Otegi, que en aquests moments participa en un cicle de conferències, ‘L’assalt al cel’, juntament amb l’ex-diputat de la CUP David Fernàndez. Abans de començar l’acte, una trentena de persones s’ha concentrat a les portes de l’entitat amb pancartes i crits d‘‘Otegi assassí’.

