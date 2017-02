Una trentena de corresponsals de mitjans internacionals s’han reunit avui a Madrid amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, just en el moment de més tensió entre els governs català i espanyol. Avui falten només quatre dies perquè comenci el judici a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per haver organitzat el 9-N. Forcadell n’ha parlat i també s’ha referit al seu processament per haver permès el debat de les conclusions de la comissió del procés constituent al parlament.

En les explicacions als corresponsals, Forcadell ha atribuït aquests casos a la judicialització de la política a l’estat espanyol i al fet que el govern de Mariano Rajoy hagi emprès la via judicial per a respondre al procés independentista.

Així mateix, els ha parlat dels quatre-cents casos oberts en ajuntaments de tot Catalunya. Els corresponsals s’han declarat sorpresos pel cas del regidor de la CUP de Vic Joan Coma i han insistit a demanar a Forcadell com ho farà el govern català perquè el referèndum sigui vinculant i no acabi essent un altre 9-N. I, encara, com ho farà la Generalitat perquè els votants del no se sentin interpel·lats i hi participin. Així mateix, li han demanat quines accions de desobediència estan disposats a fer tant ella com els membres del govern per assolir la independència.

Tal com ha recollit un dels corresponsals presents, l’alemany Hans-Günter Kellner, de la ràdio Deutschlandfunk, Forcadell ha respost: ‘Jo no he desobeït.’

Forcadell ha agraït la presència dels corresponsals en la trobada:

Un plaer poder conversar amb els corresponsals estrangers a l'Estat sobre la situació política que estem vivint a Catalunya. https://t.co/EckDpToUqR — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) February 2, 2017

Aquesta setmana Forcadell també ha publicat un article al New York Times denunciant precisament els atacs judicials de l’estat espanyol.

