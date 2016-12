El regidor de la CUP de Vic Joan Coma, que aquest matí ha declarat davant l’Audiència espanyola, ha estat rebut aquesta nit a la capital d’Osona per una seixantena de persones. Ho ha explicat el Moviment 30/03 en un piulet:

Mentre tornaven de Madrid, el periodista de la Directa Jesús Rodríguez ha compartit una fotografia a les xarxes socials on apareixien ampolles de vi amb la imatge del Franco: ‘Ara ho entenc tot tornant de Madrid’.

