Vila-real commemora avui a les set de la tarda el 331è aniversari de la crema de la ciutat en mans de les tropes borbòniques. La tradicional marxa cívica que organitzen des de fa 23 anys Socarrats i Acció Cultural del País Valencià tindrà enguany un caràcter més especial, perquè és la primera des de l’inici de les converses d’agermanament entre Vila-Real i Xàtiva. És per això que està previst que assisteixin a la marxa representants del consistori valencià, que vindran acompanyats de la Muixeranga de Xàtiva.

‘Tots els pobles tenen una història i uns fets que queden gravats en les seues pàgines i en la seua memòria i Vila-real i Xàtiva comparteixen un episodi molt negre, però que va marcar un abans i un després en la història del País Valencià, com és el saqueig i incendi del poble a mans de les tropes de Felip V, durant la Guerra de Successió’, explica el regidor de Normalització Lingüística i de Tradicions, Pasqual Batalla. L’edil destaca la importància de conèixer la història per a prendre consciència i evitar que alguns fets es repeteixin.

Toni Royo, delegat d’ACPV, ha destacat que la commemoració no pretén ser historicista, sinó ‘recordar mirant al futur’. ‘Igual que Vila-real, una altra ciutat coneguda en el nostre territori per haver viscut uns fets similars és Xàtiva, que enguany aportarà una manifestació important de cultura popular, com és la Muixeranga, que actuarà durant la cercavila’, explica. En la mateixa línia, el president de Socarrats, Fermí Font, recorda que, malgrat que el País Valencià es troba en ple procés de rehabilitació com a poble, ha hagut de patir períodes de profunda hostilitat ‘pel simple fet de ser valencians’ i per això cal recuperar la memòria històrica.

La marxa cívica partirà de la seu de Socarrats. Des d’allà es dirigiran al carrer de Pere III i en l’encreuament amb el carrer Major, els Miquelets del Regne de València, amb l’abillament original, faran una recreació de salves amb els seus trabucs. Posteriorment, seguiran fins a la plaça de la Vila, on els esperarà un altre grup de Miquelets i la Conlloga-Muixeranga de Castelló, a la qual enguany se sumarà la Muixeranga de Xàtiva.

Tot seguit, la desfilada es dirigirà pel carrer de Lluís Vives cap a la torre Motxa, on conclourà l’acte institucional, amb els parlaments i l’ofrena. ‘Esperem que la gent s’animi a venir a gaudir d’un espectacle tan vistós i tan poc habitual, que cada vegada és més conegut per tots els nostres veïns’, conclou Batalla.

