Moltes escoles de Grècia s’han organitzat per rebre i donar la benvinguda als infants refugiats que hi arriben. És una iniciativa del govern grec, d’oferir escolarització fins a final de curs als nens que fugen de conflictes i arriben al país. Grups de neonazis han arribat a atacar escoles de primària per protestar contra la mesura. Però les escoles combaten la intimidació amb més mostres de solidaritat, com la que es pot veure en aquest vídeo de Telesur que us oferim: els alumnes han rebut els nens refugiats cantant ‘L’estaca’, de Lluís Llach.

Lluís Llach ha comentat el vídeo a Twitter i s’ha declarat ‘profundament emocionat’.

Avui no dono abast per tantes emocions. Gracies bonic i en vida teva. 🌹 https://t.co/syY6Fyn88t — Lluís Llach (@lluis_llach) January 25, 2017

