La diputada de Podem Sandra Mínguez va defensar ahir a les Corts Valencianes la unitat de la llengua abans de votar la proposició del PP que demanava de diferenciar el ‘valencià’ del ‘català’. En el seu parlament, Mínguez va exigir al grup popular: ‘No utilitzin la llengua com a instrument de separació entre els valencians.’ En aquest sentit, va afirmar que li agradava com encaixava la llengua en tots els territoris i escoltar les variacions del català: als Ports, a les Planes, a l’Horta o a la Marina. ‘I per acabar, m’encanta el valencià de tot arreu, inclòs el de Reus, Girona i Maó’, va concloure enmig d’aplaudiments.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]