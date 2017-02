El XVIII Congrés del PP ha arrencat aquest divendres a la Caja Mágica de Madrid amb una dura intervenció del portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, contra ‘els partidaris del Brexit català’, on ha comparat Le Pen amb Puigdemont i ha vinculat el nacionalisme amb el nazisme i el feixisme. Amb una gran bandera europea de fons i davant del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, convidat al congrés, González Pons ha dit que ‘el nacionalisme i el populisme’ eren ‘els eterns rivals de la pau’ i que ressorgien ‘com si haguéssim oblidat els anys 30 i la Segona Guerra Mundial’.

Segons el portaveu del PP a Europa, ‘votar per excloure, trencar o assetjar els que voten diferent també és una dictadura’. ‘Tingueu-ho clar, la UE i Espanya són l’objectiu a abatre pels nacionalistes i els populistes. Qui diu que al poble no se’l té en compte? Le Pen o Puigdemont? Tots dos. Qui diu que el poble espanyol està sotmès a l’Alemanya? Le Pen o Pablo Iglesias? Tots dos’, ha afegit.

Segons González Pons, ‘el nacionalisme és exclusió i no convivència, és rancor i no concòrdia’. I ha insistit: ‘amb el populisme i el nacionalisme no es fa política’.

