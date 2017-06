La cap de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra, la comissària Cristina Manresa, assegura en una entrevista a l’ACN que el cos col·laborarà per garantir la ‘tranquil·litat’ durant la jornada del referèndum d’independència de l’1-O ‘perquè el procés es pugui fer de la millor manera possible’. Tot i això, Manresa reconeix que les cúpules policials no han rebut encara cap directiu del govern i demana afrontar aquesta jornada amb tota tranquil·litat: ‘Els alts càrrecs estem molt tranquils, que és com hauria d’estar tothom per no contagiar la crispació o el nerviosisme que ja tenen altres’, ha etzibat.

Cristina Manresa, nomenada recentment com a cap dels Mossos d’Esquadra a la Regió Metropolitana Nord, explica que si bé els esforços estan centrats ara en garantir la seguretat ciutadana a través de dispositius especials com els que ja es preparen pels mesos d’estiu, quan arribi l’1-O, assegura, es garantirà el bon desenvolupament de la jornada.

En relació a l’eventual paper que haurien de jugar els Mossos en cas que s’acabi convocant el referèndum, ja s’havien posicionat prèviament el mateix conseller d’Interior, Jordi Jané, o el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que sempre han defensat que es mantingui la policia al marge del debat polític.

Jané havia arribat a afirmar el passat mes de desembre, quan encara no es coneixia la data i la pregunta del referèndum, que els Mossos d’Esquadra ‘estaran al costat del poble català, de les seves institucions i de la legalitat vigent a Catalunya’, alhora que demanava treure els funcionaris policials del ‘focus’ i del debat polític.

El major dels Mossos, per la seva banda, avisava a l’abril que qualsevol tipus d’intervenció policial durant el referèndum seria un ‘fracàs’ i aniria contra la democràcia: ‘Si volem ser un país més democràtic, la intervenció de la policia, sigui en el sentit que sigui, no va en aquesta direcció, va en la direcció de països poc democràtics’, argumentava Trapero.

En aquest sentit, també els sindicats han reclamant recentment al govern explicacions oficials sobre com han d’actuar durant l’1-O. La comissaria Manresa confirma que aquestes explicacions encara no han arribat, però confia que la jornada es pugui desenvolupar amb tota normalitat.

