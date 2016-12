Tourouvre-au-Perch, a Normandia, ha instal·lat una carretera de panells fotovoltaics al llarg d’un quilòmetre per proveir d’energia renovable el municipi durant dos anys. Es considera la primera carretera de panells solars del món i té una superfície de 2.800 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. D’aquesta manera, és capaç de generar electricitat per a una població de fins a 5.000 habitants.

Els panells tenen un recobriment de resina que els permet suportar el pas dels vehicles i el fregament de les rodes. Alhora, els materials amb què s’han fabricat són resistents a les condicions climatològiques, i té l’avantatge que s’instal·la directament a les carreteres ja construïdes. Un cop col·locats, els panells poden generar energia elèctrica sense envair les superfícies agrícoles i els paisatges naturals. Wattway, com s’anomena aquesta tecnologia, és una innovació francesa després de cinc anys d’investigació i que es posa a prova per primer cop en aquest municipi francès.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]