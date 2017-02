En voler parlar de Pep Ventura sorgeixen una sèrie de referents tòpics que, d’altra banda, esdevenen ineludibles en qualsevol text que parli d’ell: sempre cal dir que Josep Ventura i Casas va néixer el 2 de febrer de 1817 a Alcalà la Real, a la província de Jaén, per mor que el seu pare, militar de professió, hi estava destinat.

També cal dir que fou popularment conegut com en Pep de la tenora o, el que és el mateix, que va ser un dels primers grans tenores de la història, a banda de ser també un instrumentista virtuós del flabiol, la flauta i el clarinet.

